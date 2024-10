Marvel's Spider-Man 2 kommer til PC i januar

HQ

Det var bare et spørsmål om tid før Marvel's Spider-Man 2 skulle lanseres på PC, men mange trodde vi måtte vente en stund for å la God of War: Ragnarök få sin tid i rampelyset på "master race". Det viser seg at ventetiden blir relativt kort.

Insomniac og Nixxes Software (dette studioet har ikke tatt en pust i bakken siden de ble kjøpt opp av Sony i 2021) bestemte seg for å overraske fansen på New York Comic-Con ved å avsløre at Marvel's Spider-Man 2 vil lanseres på PC (både Steam og Epic Games Store) 30. januar 2025. Denne versjonen av spillet vil inkludere alt som har kommet til PS5-versjonen, inkludert New Game+, nye drakter og forbedret fotomodus.

PC-krav og andre detaljer vil bli delt i løpet av de tre månedene frem til lansering, men traileren nedenfor får allerede spillet til å se fantastisk ut.