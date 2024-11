Marvel's Spider-Man 2 og Ratchet & Clank: Rift Apart viser frem PS5 Pro-forbedringer

HQ

PS5 Pro lanseres denne uken, og vi vet allerede om mange spill som får forbedrede versjoner for mid-gen-konsollen. To slike spill er Marvel's Spider-Man 2 og Ratchet & Clank: Rift Apart, som begge kommer fra Insomniac Games.

I videoene nedenfor kan du se begge spillene med forbedret grafikk på PS5 Pro, samt litt innsikt fra utviklerne om hvordan den kraftigere konsollen kan gi spillerne en bedre visuell opplevelse.

Med PSSR, forbedret grafisk gjengivelse og mer tilbyr PS5 Pro mange forbedringer. Hvorvidt de vil være nok til å lokke den gjennomsnittlige spilleren er ukjent, så vi må vente på salgstallene for å finne ut hvor vellykket denne konsollen er. Hold utkikk etter vår anmeldelse.

