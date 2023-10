Marvel's Spider-Man 2 spillerne velger den drakten de liker minst

HQ

Marvel's Spider-Man 2 gir spillerne mange muligheter til å velge hvordan de vil at Miles og Peter skal se ut, men ikke alle drakter er like, og i dagene etter lanseringen har fansen låst opp alle draktene og pekt ut de beste og verste på nettet.

Det ser ut til at én drakt har tatt kaka. Sent i spillet får du tilgang til Miles' Evolved Suit, en ny drakt for Miles som er ment å være hans egen. Fans på sosiale medier har store problemer med denne drakten, fra det generelle utseendet til den merkelige utskjæringen øverst for å vise Miles' nye frisyre.

"Dette var like ille som onkel Aarons beats", sier en bruker på og minner om den elendige beaten onkel Aaron lagde i Spider-Man: Miles Morales.

Noen mener til og med at det bare er betalt reklame for Adidas. "Det faktum at det er en Adidas-logo på den, får meg til å tro at Adidas betalte dem for å lage en ny drakt som er kanon i historien, slik at de kan vise frem logoen sin", sa Reddit-brukeren yeti0013.

Hva synes du om den nye drakten?