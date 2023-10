Marvel's Spider-Man 2 stemmeskuespiller teaser for Deadpool-crossover

HQ

Marvel's Spider-Man 2 er ute i naturen nå, og fansen elsker historien om både Peter Parker og Miles Morales. Men som alltid, selv om vi nyter det vi har foran oss akkurat nå, kan vi ikke la være å se fremover.

I et intervju med The Movie Dweeb ble stemmeskuespilleren Yuri Lowenthal spurt om han kunne tenke seg en crossover mellom Spider-Man og Wolverine. Med tanke på at begge spillene er laget av Insomniac, høres det ikke så usannsynlig ut.

Lowenthal hadde imidlertid en annen idé om hvem han kunne tenke seg en crossover med. "Selv om en Spider-Man/Wolverine-crossover hadde vært veldig spennende, er det én karakter jeg ville valgt enda sterkere... og det er Deadpool", sa han.

Spider-Man og Deadpool har krysset hverandre flere ganger i tegneseriene, så det finnes en viss presedens for det. Men med tanke på at vi nettopp har sett Marvel's Spider-Man 2, vil det nok gå mange år før vi virkelig kan diskutere eventuelle cameos og crossovers i et annet spill.

Hvem ønsker du å spille sammen med i et nytt Marvel's Spider-Man?