Marvels Spider-Man-franchise har generert nesten 4 milliarder dollar i inntekter for Sony

HQ

Når du hører at et spill kostet 300 millioner dollar å lage, et spill som ikke engang var så stort som noen av titanene vi ser i RPG-rommet, for eksempel, er det lett å hoppe til den konklusjonen at videospill er for store og for dyre. Selv om det utvilsomt er noe å diskutere her, blir kostnadene snart et mindre diskusjonstema når man ser på inntektene som dataspill kan dra inn.

I dette tilfellet snakker vi om Marvel's Spider-Man 2, og hvordan oppfølgeren ble hevdet å være et ganske kostbart foretak for Sony Interactive Entertainment og Insomniac. Det ser imidlertid ut til at produksjonskostnadene rett og slett er mindre enn inntektene som serien som helhet har generert, ettersom den tidligere Global Group Marketing Manager for PlayStation, Kevin Kimball, har nevnt på LinkedIn at serien har stått for 3,8 milliarder dollar i inntekter. Jepp, milliard med en B.

Kimball uttaler mer spesifikt "Jeg ledet blant annet markedsføringen av Marvels Spider-Man, som oppnådde en salgsøkning på 971 % det første året, solgte over 20 millioner enheter globalt og genererte 3,8 milliarder dollar i inntekter."

Unødvendig å si, det ser ut til at Sony og Marvel ikke vil bremse ned med hvor mange av disse Spider-Man-prosjektene de gir ut, spesielt hvis de fortsetter å generere så mye inntekter som dette hevder.