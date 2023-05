Marvels Spider-Man Remastered og The Last of Us: Part I har vært store PC-suksesser.

HQ

Sony holdt nylig sitt 2023 Business Segment Meeting, som ga oss en rekke data om salgstallene for maskinvare og programvare. Gjennom disse dataene har vi funnet ut at Sonys siste lanseringer for sine førstepartsspill på PC i stor grad har vært store suksesser.

Spider-Man Remastered har solgt over 1,5 millioner eksemplarer siden det ble lansert i august i fjor, mens The Last of Us: Part I har solgt 368 000 enheter, bare etter å ha blitt utgitt i mars i år.

PlayStation er fortsatt forpliktet til at PS5 er hovedprioriteten for utgivelsene, men kanskje vi med tiden kan se PC-versjoner av Sony-titler lanseres nærmere PS5-versjonen.