      Gamereactor

      •   Norsk

      Gamereactor
      lifestyle

      Marvels Ultimate Universe avsluttes i 2026

      Tegneserieuniverset avsluttes med fem siste utgivelser som kommer i april.

      HQ

      På en Comic Con festival forventer man å høre nyheter om tegneserier, og Marvel hadde heldigvis mye på lager på denne fronten. På et av panelene avslørte de at den langvarige Ultimate Universe vil avsluttes så snart som i april 2026.

      Dette ble bekreftet av Marvel Comics -sjef Dan Buckley, sjefredaktør C.B. Cebulski, seniorredaktør Will Moss, Ultimates -forfatter Deniz Camp og Ultimate Wolverine -forfatter Chris Condon, der de siste fem utgavene også ble bekreftet.

      Vi kan forvente Ultimate Spider-Man #24 i desember, Ultimate Black Panther #24 i januar, Ultimate X-Men #24 i februar, og så endelig Ultimates #24 og Ultimate Wolverine #16 i april.

      Når det gjelder hvordan slutten ble til, får vi vite det: "Helt siden begynnelsen har Ultimate Universe vært bygget med et forhåndsbestemt sluttpunkt - Skaperens tilbakekomst fra fangenskap! Skaperens frigivelse innleder Ultimate Endgame, en eventserie i fem hefter som lanseres i desember, og som bringer dette sammenkoblede universet sammen til et klimaks."

      Når det gjelder fremtiden, har Marvel ikke nevnt hva de har planlagt å erstatte Ultimate Universe.

      Marvels Ultimate Universe avsluttes i 2026

      ComicsComic-Con


