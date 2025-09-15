Marvels Venom er angivelig fortsatt i aktiv utvikling, Wolverine-målretting 2026-lansering

Insomniacs neste spill kan bli med i megaskifer av 2026-utgivelser, ettersom en fersk rapport peker på Marvels Wolverine fortsatt retter seg mot neste år for lanseringen. Den samme rapporten forteller oss også at Marvels Venom-spill fortsatt er i aktiv utvikling, med potensielle detaljer om hovedpersonen også avslørt.

HQ

Denne rapporten kommer fra MP1st, som har snakket med en bekreftet kilde om at Marvel's Wolverine fortsatt er på sporet for en utgivelse i 2026. Vi har ikke sett noe offisielt for spillet på mange år, men spekulasjoner peker på at det vises på et kommende PlayStation State of Play-arrangement.

Når det gjelder Venom, er spillet angivelig fortsatt i aktiv utvikling, og har ikke gått veien for Spider-Verse-spillet Insomniac hadde kokt opp. For øyeblikket mistenkes det at spillet er i forproduksjon ettersom Wolverine fortsatt er prioritert. Når vi snakket med andre kilder MP1st kunne ikke bekrefte, tilsynelatende ville spillets hovedperson være Eddie Brock, med et utseende mye nærmere hans tegneserierepresentasjon. Cletus Kasady ville også komme tilbake som Carnage, med en mer monstrøs Anti-Venom som også vises i spillet.

Vi må vente og se hvordan Insomniacs Marvel-prosjekter stiller opp i fremtiden, men det ser ut til at utvikleren vil jobbe med tegneseriespill i noen tid, ettersom det også er rykter om Miguel O'Hara AKA Spider-Man 2099 som er med i en fremtidig tittel.