Marvel's WandaVision fortsetter å forvirre i ny trailer

Nå som Disney+ endelig er tilgjengelig her til lands kan vi virkelig merke oss når selskapets spennende filmer og serier kommer til tjensten. Mens det fortsatt ulmer en ny utsettelse for Black Widow virker det som om Marvels første serie på tjenesten vil følge den fremskutte timeplanen.

Vi fikk nemlig den første skikkelige traileren fra WandaVision under nattens Emmy-kåring, og om du synes de vage beskrivelsene av serien frem til nå har vært forvirrende kan du bare glede deg til å se traileren. Nå skal det sies at den gir noen hint til at den mystiske serien utspiller seg i Wanda sitt hode, for med både tidsreiser og klisjeer tror jeg vi kan være sikre på at dette har en større sammenheng med MCU-filmene enn man skulle tro. Samtidig får vi beskjed om at serien fortsatt har premiere "snart", så høsten blir ganske interessant på Disney+.