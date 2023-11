Marvels What If...? sesong 2 får Disney+-dato og viser lovende takter i trailer

Jeg likte virkelig hvordan What If...? brakte noe spesielt til Marvel Cinematic Universe og våget å prøve noen kule ting, så det var veldig spennende å høre at den andre sesongen ville ankomme denne julen forrige uke. Det er ingenting i forhold til det vi nettopp har fått.

Marvel har nemlig sluppet den første traileren for What If...? sesong 2, og den avslører at den første av ni episoder kommer 22. desember. Vil du ha enda bedre nyheter? Vi får en ny episode hver dag etter det, og glimtene vi får se i traileren får meg til å tro at vi har nok en veldig interessant og underholdende sesong i vente... selv om de har byttet ut noen av skuespillerne.