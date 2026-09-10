HQ

HQ

Med disse tre strålende Spider-Man-titlene har Insomniac bevist at de, i likhet med få andre, har mestret den vanskelige kunsten å overføre superheltenes nesten utopiske maktfantasi til spillmediet. Å spille som en superhelt må føles ekstraordinært; ellers bryter illusjonen sammen. I Spider-Man handlet dette først og fremst om å fange den spennende følelsen av å svinge seg mellom New Yorks skyskrapere. PlayStations mest produktive studio klarte denne oppgaven med glans, og det at kampene og historien også fungerte strålende, var praktisk talt prikken over i-en. Nå har de rettet oppmerksomheten mot en helt annen superhelt, nemlig Wolverine. James Logan Howlett, som han egentlig heter, er mer jordnær i bevegelsene sine, (mye) mer brutal i kampstilen sin, og med tanke på sin høye alder har han sett mer enn Peter Parker noensinne vil få oppleve – selv om han ikke husker mye av det.

Mens utfordringen i Spider-Man var å nøste opp i en krystallklar, men likevel komplisert handling, er Wolverine en mer unnvikende karakter å ta tak i. Som en mekanisk styrt spillkarakter er han mindre unik, ettersom han ligner mer på den typiske actionhelten når det gjelder kamp og bevegelse. Dette smitter over på Marvels Wolverine, som i større grad enn Spider-Man-spillene tilpasser seg sine sjangerkolleger. Heldigvis har Insomniac imidlertid klart å fange karakterens særegne egenskaper, og selv om de ikke får hvert eneste element helt på plass ved første forsøk, er Marvel's Wolverine likevel et godt utført og fengende spill i seg selv.

Dette er en annonse:

Et av områdene der Insomniac heldigvis treffer blink, er måten Wolverine hugger, river og sliter motstanderne sine i stykker på. Med andre ord: hans kampferdigheter. Det er en fryd å hoppe tjue meter fremover, med klørne først, og slå en intetanende leiesoldat av beina, for så å gjennomborre ham med en rasende serie stikk. Det starter enkelt med to typer standardangrep og et spesialangrep som må lades opp, men Insomniac legger gradvis til flere angrepstyper etter hvert som du arbeider deg gjennom det riktignok lineære, men nyttige ferdighetstreet; mot slutten vil du ha et arsenal av angrep som gjør det enorme antallet kamper til en enorm glede å kaste seg ut i. Dette er ikke et kampsystem med et hav av forskjellige angrepskombinasjoner og et ferdighetsnivå så stort som et herskapshus. Nei, Marvel's Wolverine handler om noen få, tilfredsstillende angrep som føles fantastisk å utføre og som er brutalt godt animert. Det er lyden av stål mot stål når du parerer et angrep, adamantiumklør som gjennomborer et hode nedenfra, eller et slag i magen som sender en skrikende snikmorder, med armer og ben som fektes vilt, ut over en avsats.

Jeg skulle gjerne sett større variasjon blant fiendene, og det ville også vært fint om Insomniac hadde eksperimentert litt mer med kampscenariene – slik at omgivelsene, for eksempel, spilte en større rolle – men jeg kan ikke benekte hvor gøy jeg hadde det med å ta rollen som denne smidige, lynraske og brutale Wolverine.

Ellers er det rom for forbedring. Jeg elsker Wolverines hoppanimasjon når han nærmest skyter seg fremover fra en kant, men plattformspillet føles altfor lineært og er derfor en forspilt mulighet. Ellers er det mange partier der du må hoppe fra tak til tak – det er til og med klassiske forfølgelsessekvenser – men mens Insomniac i Spider-Man finner en balanse mellom tilgjengelighet og ferdighetsbasert spill, er det som om de her er redde for at du skal mislykkes. Alle elementene du skal samhandle med, er alltid plassert i en nesten perfekt linje, så det handler rett og slett om å hoppe i riktig øyeblikk. Og timingen er svært tilgivende. Hvor herlig hadde det ikke vært om utfordringen hadde vært bare litt større, for det ser strålende ut når Logan hopper, svinger seg og klatrer.

Dette er en annonse:

Jeg har omtrent samme følelse når det gjelder implementeringen av Wolverines eksepsjonelle sanser. Det er morsomt når han kan slutte seg til hvilke knapper på en kombinasjonslås som har blitt trykket inn, men å bruke hans skarpe luktesans til å følge et visualisert duftspor er en utslitt mekanikk som alle utviklere egentlig burde holde seg unna nå.

Uansett hvor underutviklet de måtte være, bidrar både plattform- og detektivelementene til å skape pusterom mellom de mange kampene. Det samme gjør delene der tempoet senkes og Logan i ro og mak kan ta inn omgivelsene og snakke med sine allierte. Disse pusterommene er avgjørende for tempoet i det som i bunn og grunn er et overraskende gammeldags, lineært actionspill, akkurat slik de pleide å lage dem.

Marvel's Wolverine fokuserer på en håndfull steder og tar Logan fra vest til øst, og selv om det noen ganger er flere ruter å velge mellom, er fremdriften konstant. Her finnes det ingen knutepunkter, og det er ikke engang «bredt lineært»; det er ganske enkelt et intenst, verdensomspennende 15-timers eventyr med tett utformede nivåer og relativt få systemer. Bare Tokyo-delen av Wolverines eventyr antyder noe mer åpent, med sine mange gater og smug. Det er det mest fengslende området i Marvels Wolverine, fordi det føles levende og rikt på særegne steder, som for eksempel en vakkert utformet spillehall, som dessverre ender opp med å bli revet i stykker. Men selv i Tokyo er mulighetene for utforsking like få og spredte som andre steder, og sideinnholdet er begrenset til kasser med materialer som brukes til å låse opp nye drakter (fordi Insomniac elsker drakter), whiskyflasker for oppgraderinger og «marerittdører» som fører til små, separate kamp- og plattformutfordringer og låser opp Logans minner. Det siste er helt klart høydepunktet blant disse, så sørg for å fullføre dem.

Akkurat som med * 007 First Light* er det forfriskende å spille et AAA-spill i toppklassen som våger å begrense seg selv og ikke er redd for å ikke oppfylle alle de klassiske kravene, men som mener at det er nok å gjennomføre et mer begrenset omfang på en tilfredsstillende måte. Men selv om jeg generelt er fornøyd med den mer lineære og kompakte retningen de kaliforniske utviklerne har valgt, kan jeg ikke se bort fra at overgangen fra Spider-Mans åpne verden til en lineær medfører visse forventninger som spillet sliter med å innfri fullt ut. Mens Spider-Man naturlig nok kan sammenlignes med titler som Horizon og Ghost (of Tsushima/Yotei) i Sonys egenutviklede portefølje, har Marvels Wolverine mer til felles med The Last of Us og God of War, og her blir det klart at Insomniac i noen henseender ikke er fullt så dyktige som Naughty Dog og Santa Monica. Mange av miljøene mangler det siste nivået av detaljrikdom og livskraft som trengs for å virkelig gjøre dem til medfortellere av historien, og når Logan og en alliert engasjerer seg i den klassiske «walk and talk»-scenen, er det ofte en liten rykkighet i måten NPC-en beveger seg gjennom miljøet på, noe du aldri ville se i et spill fra noen av de to nevnte studioene. Ikke misforstå meg, Marvel's Wolverine er fortsatt et vakkert, polert spill der de høye produksjonsverdiene virkelig kommer til sin rett; det er bare ikke helt på høyde med de aller beste når det gjelder kunstnerisk ledelse og teknisk dyktighet.

Det faktum at Insomniac, til tross for de nevnte manglene, likevel klarer å gjennomføre det så bra, skyldes i stor grad den fengende historien. Handlingen i seg selv er en fin, klassisk superheltfortelling, som riktignok mister litt retningen i de siste timene, men det er karakterene og deres forhold til hverandre som virkelig gjør inntrykk. Liam McIntyre klarer å gi Logan både rå, dyrisk raseri og sårbarhet, noe som gir karakteren dybde. På mange måter er han en ensom ulv som ikke lar andre komme for nær, men i motsetning til en vill jerv har han likevel en flokk han er lojal mot og som han vil gjøre hva som helst for å hjelpe. Og fordi han i bunn og grunn er en empatisk person, knytter han også nye bånd med dem som trenger ham, og dem han trenger.

Mest tydelig er forholdet hans til Jean Grey. Logan møter henne under et oppdrag for sin mentor Nathaniel Essex (en fantastisk glatt Troy Baker), som leder Team X, som også inkluderer Sabretooth og Mystique. Nei, X-Men er ikke med i Marvels Wolverine, noe som faktisk er en lettelse, siden det gir Insomniac en bedre mulighet til å fokusere på bare noen få karakterer. Jean leder sin egen gruppe mutanter, som har blitt kidnappet av den sleipe teknologitypen og mutanthatteren Bolivar Trask. Først vil hun ikke ha hans hjelp, men innser snart at han har hjertet og ferdighetene på rett sted, hvorpå de to mutantfraksjonene slår seg sammen.

Jeans ankomst vekker en gnist av empati hos Logan og kanskje også en drøm om å leve et roligere liv. Man kan absolutt forstå ham. Kirzia Bajos' Jean Grey er en uendelig omsorgsfull og sympatisk person, men langt fra kjedelig. Hun drikker gjerne whisky og dukker opp uinvitert på elegante cocktailfester, og hennes telepatiske evner er, for å si det mildt, imponerende. I hverandre finner de begge noe de har savnet uten å være klar over det, og det er faktisk ganske rørende å se på. Men hennes innflytelse på Logan faller ikke akkurat i god jord hos mentoren Essex, hvis mer beregnende tilnærming til mutantenes velferd ikke akkurat stemmer overens med Jeans humanisme, noe som setter Logan i en vanskelig posisjon – en posisjon som ikke akkurat blir lettere av en vill og voldelig Sabretooth, som, ikke overraskende, står helt på sjefens side.

Det er kanskje ikke så vanskelig å gjette hvor dette bærer hen, men det spiller ikke så stor rolle, ettersom fortellingen bærer på en dramatisk tyngde av uunngåelig tragedie som er fascinerende å være vitne til. Og fordi «Insomniac» gir hovedpersonene så mye rom, får handlingene og skjebnene deres en tyngde som etterlater et varig inntrykk. Jeg ble faktisk dratt inn i hvordan Mystique valgte å handle, fordi også hun får rom til å være et menneske og ikke bare et redskap i handlingen.

Uten å røpe for mye, kulminerer noen av disse relasjonene i en kamp på liv og død – det er tross alt Logan vi har å gjøre med. Marvel's Wolverine byr på en håndfull bosskamper som, i likhet med kampsystemet, blir bedre og bedre etter hvert som spillet utvikler seg, ettersom kompleksiteten gradvis øker. Noen av dem er skuffende både mekanisk og når det gjelder underholdningsverdi, men det finnes også noen fremragende øyeblikk der Insomniac plutselig endrer kampens karakter med unike mekanikker, eller skruer opp dramatikken til akkurat det rette, høyt intensitetsnivået.

Det ville ikke vært et skikkelig Wolverine-spill uten motorsykkelscener, og disse fungerer som bombastiske, om enn enkle, høydepunkter som renser ganen før neste standard kampscenario. Det er ikke slik at Marvels Wolverine mangler spektakulære øyeblikk, men jeg hadde faktisk håpet på litt mer fra spillets høydepunkter, ettersom dets lineære natur krever den typen øyeblikk; men selv om flere av dem er godt utført, vil ingen av dem gå inn i historiebøkene.

Det samme kan sies om Marvel's Wolverine som helhet. Det er en fornøyelse å spille, det kjører jevnt og er gjennomgående underholdende. Det fanger Wolverine som karakter både mekanisk og narrativt, noe som gjør det virkelig tilfredsstillende å trå i hans sko. Men det er også en smule uambisiøst. Jeg skulle ønske Insomniac hadde presset seg selv litt lenger når det gjelder kampscenarier, spesielle scener og nivådesign, og latt fantasien få fritt utløp med plattformspillelementene. Det ville ha gjort Marvel’s Wolverine til et actionspill i verdensklasse. Slik det er nå, må det nøye seg med å være et virkelig godt spill i sin sjanger.