PlayStation bekrefter Marvel's Wolverine lanseres i september

Mange av oss forventet at PlayStation skulle ha en State of Play med fokus på Marvel's Wolverine en gang rundt Summer Game Fest i juni, og at vi endelig ville få en nøyaktig utgivelsesdato for Insomniacs etterlengtede spill da. Vel, overraskelse!

Det talentfulle teamet som allerede har gitt oss Marvel's Spider-Man 2 og Ratchet & Clank: Rift Apart på PlayStation 5 har plutselig bekreftet at Marvel's Wolverine vil lanseres på PS5 den 15. september. Dette betyr at 2026s største PlayStation-eksklusive spill vil komme en uke etter Phantom Blade: Zero og to måneder før Grand Theft Auto VI.

Vi har ikke mottatt en trailer eller noe annet for å feire denne kunngjøringen, så forvent å se mye mer av Marvel's Wolverine i de kommende månedene.