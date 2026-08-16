Marvels Wolverine får en ny, fantastisk trailer

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Marvel's Wolverine lanseres på PlayStation 5 den 15. september. Spillet er det neste superhelt-eventyret fra Insomniac Games, som etter Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man: Miles Morales og Marvel's Spider-Man 2 nå retter oppmerksomheten mot Wolverine.

I motsetning til Spider-Man-spillene skal Marvels Wolverine bli en mer fokusert og lineær opplevelse, noe som absolutt ser spennende ut.

Du kan se nærmere på spillet i den nye D23 Showcase Sizzle-traileren nedenfor. Marvel's Wolverine kommer eksklusivt til PlayStation 5 og lanseres 15. september.