Marvel's Wolverine-informasjon kan ha blitt stjålet i cyberangrep

Det ser ut til at Insomniac Games, utvikleren av det etterlengtede Marvel's Wolverine til PlayStation 5, har blitt utsatt for et cyberangrep, noe som selvsagt betyr at det er stor risiko for at ting blir lekket. Så langt har vi egentlig ikke sett noe fra Marvel's Wolverine (som ble annonsert i 2021), og nå ser det ut til at den første informasjonen vi noensinne vil få er tyvegods fra løsepengevirusgruppen Rhysida. Ifølge Cyber Daily truer gruppen for øyeblikket med å lekke både spilldetaljer og personlig informasjon om ansatte, og en håndfull skjermbilder skal allerede ha blitt publisert for å vise at gruppen mener alvor.

Rhysida har satt en nedtelling på syv dager for å frigi materialet og har satt i gang en auksjon som starter på 2 millioner dollar i Bitcoin hvis noen ønsker å kjøpe alt. En PlayStation-representant kom med følgende kommentar til dette:

"Vi er klar over rapporter om at Insomniac Games har blitt utsatt for et cybersikkerhetsangrep. Vi undersøker for øyeblikket denne situasjonen. Vi har ingen grunn til å tro at noen andre SIE- eller Sony-divisjoner har blitt påvirket."

