Marvel's Wolverine, Nioh 3 og Halo er overskriftene i PlayStations 2026-hype-trailer

2026 ser ut til å bli et fantastisk år for videospillutgivelser. Selv om vi håper at Grand Theft Auto VI gjør sin debut neste år, kommer det til å være mange spill å spille, som vist av PlayStation i en ny trailer.

Marvel's Wolverine og Saros får selvfølgelig skinne, ettersom de er PlayStation-eksklusive utgivelser, men vi ser også slike som Crimson Desert, Resident Evil Requiem, Pragmata, 007: First Light, Nioh 3 og mer i traileren, og viser hvor stablet året kan være hvis alle disse utgivelsene kommer på datoene sine. Interessant nok fikk GTA 6 ikke engang et nikk i traileren.

Det merkeligste spillet å se er utvilsomt Halo: Campaign Evolved. Det er fortsatt vanskelig å forestille seg at et Halo-spill vil kunne spilles på en PlayStation-konsoll, men neste år vil vi se den virkeligheten komme til liv. Hvis du fortsatt vil bli værende i 2025 en stund til, har PlayStation også en oppsummering av hvordan brukernes år gikk med konsollen.