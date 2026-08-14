Marvel's Wolverine vil ha «New Game+» fra første dag

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Selv om Marvel's Wolverine er et lineært, nivåbasert spill uten en åpen verden å utforske eller sideoppdrag å fullføre, håper utviklerne likevel å kunne tilby spillerne god gjenspillbarhet. Insomniac Games fyller nemlig spillet med ting du kan gå glipp av første gang du spiller det, og legger til en funksjon som gjør fremtidige gjennomspillinger mer interessante.

I motsetning til Marvel's Spider-Man og oppfølgeren, der spillerne måtte vente i flere måneder før de kunne kaste seg ut i en ny kampanje med draktene de hadde samlet inn via New Game+, vil Marvel's Wolverine tilby denne funksjonen fra dag én. «I New Game Plus kan du bruke alt utstyret og fremgangen du allerede har låst opp. Du kan velge hvilken drakt du vil. Så det skjer noen morsomme ting der. Og det finnes også noen tilpasninger som kun er tilgjengelige i New Game Plus. Så det er litt nytt spillinnhold for folk,» sa Jess Reiner-Reed i et intervju med IGN.

Reiner-Reed forklarte også at det finnes måter for spillerne å gå utenom hovedveien i et oppdrag. «Nightmare Doors» byr på unike utfordringer som må fullføres, whiskyflasker gir deg muligheter til å oppgradere Logan, og du kan også finne råmaterialer til å lage nye drakter i oppdragene. Ganske likt hvordan nivåene tilbød ulike ting å låse opp i Square Enix’ Guardians of the Galaxy-spill.

Marvel’s Wolverine lanseres på PS5 den 15. september.