Marvels Wolverine vil tilsynelatende ikke være på morgendagens State of Play

Med en times State of Play-sending å konsumere i morgen kveld, kan man anta at mange førsteparts PlayStation-spill vil bli servert, spesielt med fokus på prosjekter som kommer i 2026. Så Marvels Wolverine vil helt sikkert være en nøkkelspiller, ikke sant?

Tilsynelatende ikke. På spørsmål om når vi neste gang får se Marvel's Wolverine, har utvikleren Insomniac Games uttalt at den holder seg til sin "Spring 2026" tidslinje, noe som betyr at State of Play i midten av februar ikke stemmer overens i det hele tatt.

Kanskje dette innebærer at en annen State of Play vil skje om en måned eller to som er dedikert til Wolverine, på samme måte som det vi har sett tidligere for Ghost of Yotei og Borderlands 4.

Som det er, forventer vi at Wolverine lanseres en gang høsten 2026 på PS5, selv om dette ennå ikke er bekreftet.