Marvels «Wolverine» viser en verden uten X-Men i sin historietrailer

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Vi fikk se rikelig med blod og action da Marvels Wolverine først ga oss et ordentlig innblikk i spillopplevelsen, men nå har vi en mye bedre forståelse av hvorfor Logan kutter opp folk over hele verden. I Marvels Wolverine kjemper Logan i en verden uten X-Men, der mutantenes fremtid avhenger av ham og noen få andre.

I spillet vil både Bolivar Trask og Trask Industries generelt fungere som våre hovedskurker. Lady Deathstrike og The Hand vil også spille en viktig rolle som motstandere, slik vi ser i historietraileren nedenfor. Våre helter utgjør en uventet allianse bestående av Mystique, Sabretooth og Logan, sammen med Nathanial Essex og Jean Gray, som ønsker å sikre at mutanter har en fremtid i verden.

Logan er også på en reise for å finne seg selv. Mens han står overfor å avgjøre mutantenes skjebne, tynger fortiden ham, og et indre udyr som er klar til å bryte ut når som helst.

Marvel's Wolverine lanseres 15. september til PS5.