Marvel-sjef skyter ned rykter om Daredevil-spill med Troy Baker

Nylig spurte et kjent bransjeansikt alle om hvilket superheltspill de helst ville se bli virkelighet, og en lettere mystisk utveksling mellom skuespiller Troy Baker og Marvels sjef for diverse spillprosjekter, Bill Rosemann, fikk flere til å tro at et Daredevil-spill med Baker i hovedrollen var på vei.

Men det er dessverre ikke tilfellet. Rosemann slår fast via Twitter at det ikke er noe Daredevil-spill under utvikling.

"From the office of Nelson & Murdock: While Bill greatly admires the Man Without Fear, there is no Daredevil game in development. Bill's tweet to @TroyBakerVA was an acknowledgment of their shared desire about creating said game & he apologizes for any confusion his tweet created."

Vi krysser fingrene for at Marvel har fått øynene opp for spillmediet, og vil lage flere prosjekter som Spider-Man og (kanskje) Marvel's Avengers.