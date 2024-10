Masahiro Sakurai har jobbet med et mystisk nytt spill siden 2022

HQ

Masahiro Sakurai, skaperen av Kirby og Super Smash Bros, har i dag avsluttet sin youtube-kanal, Masahiro Sakurai on Creating Games, med en spesiell 40-minutters video streamet live, der han forklarte hvordan denne uvanlige kanalen kom til å bli til.

Kanalen startet i august 2022 og ble nettopp avsluttet i oktober 2024, men faktisk ble alle videoene, bortsett fra denne, skrevet og spilt inn i løpet av en seks måneders periode på slutten av 2021 og begynnelsen av 2022, der Sakurai nøt et sjeldent øyeblikk av hvile mellom prosjekter.

Mange antok at denne kanalen var en måte for Sakurai å ta en pause i spillutviklingen på, etter at han ble utbrent av å lage de møysommelig detaljerte Smash Bros.-spillene, en prosess som forårsaket en del helseproblemer.

Men ingenting er lenger fra sannheten: Som Sakurai fortalte i videoen, ble han bedt om å skrive et forslag til et spill i midten av 2021, men på grunn av tiden det tok å sette sammen et team, ville ikke utviklingen starte før i april 2022, noe som ga Sakurai litt fritid som han bestemte seg for å bruke til å starte YouTube-kanalen.

Masahiro Sakurai har vært stressende de siste to årene

Rundt juli 2021: "Jeg fikk en forespørsel om å skrive et videospillforslag, som jeg ble ferdig med lynraskt. Jeg beklager at jeg ikke kan fortelle mer om dette prosjektet, men forutsatt at vi klarer å få det laget, bør det kunngjøres før eller senere", sa han.

Etter å ha skrevet og spilt inn hver video av kanalen (256 totalt), startet Sakurai i april 2022 full utvikling av det nye spillet, som han regisserer og skal avsløres "før eller senere", sa Sakurai.

Han ga ingen hint om hvilket spill det ville være, og heller ikke om det er en ny IP eller en oppfølger til Kid Icarus eller Smash Bros. (noe som ville være usannsynlig, ettersom prosjektet startet før han var ferdig med å jobbe med Smash Bros. Ultimate DLC). Han beskrev det som et "storstilt prosjekt" senere i videoen.

Selv om Sakurai spilte inn videoene før full produksjon av det nye spillet startet og satte bort redigeringen og den engelske oversettelsen til andre selskaper, måtte han fortsatt overvåke hver video, samtidig som han jobbet fulltid med dette mystiske nye spillet. Hvis vi skulle vedde, ville det være et spill for "Super Nintendo Switch", o"Switch 2".