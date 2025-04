Masahiro Sakurai kommer tilbake i år med et helt nytt Kirby-spill på Nintendo Switch 2

Nintendo hadde ikke mye å fortelle fansen om når det gjelder førstepartslanseringen for Nintendo Switch 2 under sin dedikerte Direct, ettersom flertallet av førstepartsprosjektene ser ut til å være planlagt for en debut senere på året. Et spill som passer denne beskrivelsen er det neste prosjektet fra regissøren av Super Smash Bros. Ultimate, Masahiro Sakurai.

Spillet ser den rosa trusselen komme tilbake, da Kirby er stjernen i showet igjen i den enkle tittelen Kirby Air Riders. Vi vet egentlig ikke hvordan gameplayet vil se ut - utover det forventede siden Air Riders tydeligvis ønsker å fortsette serien som ble startet med Air Ride - da ingenting på denne fronten ble vist, men vi vet at spillet kommer fra Sora og HAL Laboratory.

Ellers ble et utgivelsesvindu bekreftet, med dette satt til en gang i 2025. Jepp. Det er alt vi har å gå på om spillet så langt.