Masahiro Sakurai mener japanske utviklere bør fortsette å fokusere på typisk japanske spill

I lang tid var japanske spill gullstandarden når det gjaldt videospill, noe som kanskje ikke var så overraskende siden det hovedsakelig var Nintendo og Sega (og senere Sony) som leverte konsoller. Men rundt lanseringen av Xbox i 2001 begynte dette å endre seg, og vestlige spill ble mye vanligere på bekostning av japanske.

Dette førte til at mange japanske utviklere begynte å utvikle spill for et vestlig publikum, ofte med ganske blandede resultater, men i mange år har den japanske spillverdenen vært i ferd med å finne seg til rette igjen. I de senere årene har det likevel dukket opp en ny konkurrent, nemlig Kina.

Den kinesiske spillindustrien vokser som bare det med spill som Genshin Impact og Black Myth: Wukong, og i et intervju med Entax (via Automaton) ble Smash Bros-skaperen Masahiro Sakurai spurt om hva han mener japanske utviklere bør gjøre med dette for å holde seg relevante. Svaret hans var noe vi antar at mange vil sympatisere med :

"Det er egentlig ikke min egen idé, men som en bransjetrend synes jeg japanere bør fortsette å satse på ting som japanere liker."

Og de som kjøper japanske spill utenfor landets grenser, vil ha det spesifikt japansk, sier han:

"Jeg tror at de søker det unike og morsomme ved japanske spill."

Hvordan ser du på det, bør japanske spillutviklere tilpasse seg eller fortsette å lage spill på sin egen måte?