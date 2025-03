Masahiro Sakurai mottar en pris fra den japanske regjeringen for sitt bidrag til utdanning

HQ

Kulturdepartementet i Japan har besluttet å offisielt anerkjenne Masahiro Sakurai med prisen Art Encouragement Award for New Artists. Interessant nok ble denne prisen ikke gitt for hans bidrag som skaperen av Kirby- eller Super Smash Bros.-seriene, men for hans pedagogiske arbeid som leder av YouTube-kanalen "Masahiro Sakurai on Creating Games".

Sakurai avslørte selv prisen mens han anerkjente en annen pris: AMD Lifetime Achievement Award. Han spøkte også om hvorvidt dette gjorde ham til et kulturelt ikon eller ikke.

Selv om den har vært stengt en stund nå, inneholder Masahiro Sakurais YouTube-kanal utallige timer med leksjoner i spillutvikling og arbeidsmetoder fra mesteren selv. En kanal som du bør ta en titt på hvis du er interessert i hvordan spill lages, enten du er amatør eller ønsker å vie deg profesjonelt til det .

Selv om han har anerkjent disse prisene, vet vi at dette ikke er slutten på Sakurais karriere. Selskapet hans Sora, som han driver sammen med sin kone, har jobbet med en ny uannonsert tittel i over to år, som vi antageligvis kunne se for første gang på Nintendo Switch 2 Nintendo Direct i april.

Hva synes du om Masahiro Sakurais bidrag til neste generasjon av spillutviklere?