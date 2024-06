Masahiro Sakurai sier farvel til YouTube-kanalen sin

HQ

Etter den vellykkede lanseringen av Super Smash Bros. Ultimate (fortsatt en av de mest solgte titlene på Nintendo Switch den dag i dag), kunngjorde den legendariske serieskaperen Masahiro Sakurai at han ville ta en lang pause fra aktiv spillutvikling, nesten som en pensjonisttilværelse. Mange av oss fryktet at det ville være slutten, men han dukket opp igjen kort tid etter at han kunngjorde lanseringen av YouTube-kanalen sin, Masahiro Sakurai on Creating Games, der han ville dele anekdoter og mesterklasser (vi kan ikke definere dem på noen annen måte) om spillutvikling, spesielt basert på hans erfaring med Super Smash Bros.

Siden åpningen i 2022 har Masahiro Sakurai vært en kilde til kunnskap for både bransjefolk og fans som ønsker å lære mer om hvordan favorittspillene deres lages, og har nå over en halv million følgere på videoplattformen. I helgen kunngjorde Sakurai på X at han hadde spilt inn den siste videoen for kanalen, og at det ikke vil komme mer innhold etter det.

Det som er bra med dette er at det betyr at han kommer tilbake til spillutvikling på fulltid, så vi gleder oss til å se hva han har i vente for Nintendo Switch 2.

Var du en vanlig tilhenger av Sakurai-samas kanal?