Maserati annonserer elektrisk hurtigbåt

Den elektriske bevegelsen i bilindustrien har generelt sett ikke gjort noe særlig inntrykk på marinesektoren. Enten dette skyldes at elektriske batterier ikke er i stand til å drive betydelig større fartøyer over lengre tid, det faktum at de krever spesifikke omstendigheter og fasiliteter for å lades, eller fordi folk sannsynligvis ikke ønsker å bli fanget på en elektrisk drevet maskin midt ute på en vannmasse, er den eksakte årsaken uklar, men det er sannsynligvis en kombinasjon av alt dette og mer til.

Det er fortsatt noen få som ønsker å slå seg løs i den maritime elektriske bevegelsen, og den neste som gjør et forsøk er Maserati, ettersom det italienske merket nå har avduket Tridente, en helelektrisk hurtigbåt skapt i samarbeid med Vita Power.

Tridente hevder å kunne levere en toppeffekt på 600 hk ved hjelp av et batteri på 252 kWh. Dette batteriet er i stand til å drive Tridente til en toppfart på 40 knop og en marsjfart på 25 knop, men det tar i underkant av en time å lade den opp til full fart igjen.

Tridente har plass til 10 personer, og leveres også med et badeområde med dusj og badestige. Det er til og med en lukket kabin med toalett. Tridente er laget av karbonfiber, og når det gjelder nøyaktig pris og lanseringsdato, har Maserati ennå ikke delt denne informasjonen.

