Maserati har oppdatert sitt hovedutvalg

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Maserati har tatt en ny titt på sitt nåværende modellutvalg, bestående av GranTurismo, GranCabrio og Grecale, og resultatet er en omfattende designoppdatering inspirert av MCPura.

De mest iøynefallende endringene finner man foran, der alle tre modellene har fått et skarpere «haienes nese»-design og reviderte lyselementer. Maserati har også utvidet utvalget av lakkfarger, felgalternativer og tilpasningsmuligheter.

Under panseret får den dobbelt-turboladede Nettuno V6-motoren et kraftløft i GranTurismo og GranCabrio Trofeo, som nå yter 590 hestekrefter, opp fra 550. Den ekstra kraften bidrar til å få flaggskipene blant grand tourer-modellene opp i hastigheter på over 320 kilometer i timen.

Grecale-serien får også en ny V6-drevet variant som yter rundt 390 hestekrefter, plassert mellom standardmodellene og toppmodellen Trofeo. Den høytytende Grecale Trofeo er fortsatt den kraftigste SUV-en i serien med over 520 hestekrefter.

Du kan se de nye designendringene nedenfor (via Top Gear).