Masker er temaet for Warhammers nyeste Combat Patrols

HQ

Det er alltid hyggelig å se en ny Combat Patrol komme på markedet, da de er en av de få måtene du kan få litt mer for pengene i Warhammer 40,000. To nye tillegg er lagt til i serien, med Harlequins og Death Korps of Krieg som får sine egne kjøttfulle bokser.

Som en liten, rask og elitehær kommer Harlequins-esken med bare 11 miniatyrer, men fire av dem er kjøretøy. Du får en seks-manns Harlequin Troupe, med en Solitaire som leder, sammen med en Skyweaver, Starweaver og Voidweaver.

Som med alle Militarum-bokser får du mange flere menn i Death Korps of Krieg Combat Patrol. Ti Death Korps-soldater gir deg noen kropper, og en kommandotropp med seks medlemmer kan lede dem. Fem Death Rider-kavalerister kan storme inn i fiendens tetteste rekker, og en tropp med tunge våpen kan sprenge alle som er igjen på slagmarken. Litt av et utvalg av tropper som kan passe inn i enhver Militarum-hær. For å bygge ut en hær, virker Krieg-boksen litt bedre, ettersom det å ta tak i et par av disse boksene kan tilby deg mer av akkurat det du trenger i en hær.

Begge Combat Patrols kommer senere i år, og vi vil holde øye med Warhammers Community-side for å se når forhåndsbestillingene slippes.

Dette er en annonse: