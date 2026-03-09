Maskert supporter saboterer VAR i 2. Bundesliga-kamp, og trekker ut støpselet før straffekontroll

HQ

En fotballkamp i 2. Bundesliga, mellom Preussen Münster og Hertha Berlin, som endte 2-1 med tap for hjemmelaget Münster, ble utsatt for en "sabotasje", da en maskert mann trakk ut støpselet til VAR-skjermen på banen og hindret dommeren i å sjekke en straffesparkdom.

Hendelsen skjedde i slutten av første omgang. VAR-ansvarlig Katrin Rafalski tilkalte feltdommer Felix Bickel for å sjekke et mulig straffespark til Hertha. Men skjermen fungerte ikke. Etter overveielse ble det bestemt at avgjørelsen fra VAR-rommet skulle bli stående, og Hertha fikk straffe, som ble omgjort til kampens første mål. Hertha vant senere kampen med et mål i det 93. minutt.

Preussen Munster sa senere at det var en maskert tilskuer fra supporterseksjonen som trakk ut monitoren og tok seg ulovlig inn på banen. "Preussen Münster beklager hendelsen og vil gjøre alt i sin makt for å identifisere og bringe gjerningsmannen(e) for retten", sa klubben, og la til at det har blitt iverksatt tiltak for å forhindre lignende hendelser.

Ifølge lokale medier var det en planlagt aksjon, der fansen viste et banner med påskriften "Pull the plug on VAR".