Maskinvareteamet slipper unna mens Xbox gjennomgår store nedskjæringer

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Som vi rapporterte i går, er det store nedbemanninger i vente for Xbox-divisjonen. Heldigvis ser det ut til at noen av disse innebærer at utviklere går ut og danner uavhengige studioer, men det er likevel klart at nedbemanningene vil merkes i alle teamene.

Eller... nesten alle. Windows Central melder nå at maskinvareteamet som utvikler Project Helix ser ut til å være helt skånet, noe som viser at Xbox-sjef Asha Sharma ikke spøkte da hun innledet sin nye periode med å understreke hvor viktig Xbox-maskinvaren er for Microsoft:

«Ifølge interne kilder vil Xbox’ dedikerte maskinvareavdeling oppleve færrest nedskjæringer i den flerbølgede nedbemanningsrunden som administrerende direktør Asha Sharma kunngjorde i dag. Avgjørende er det at den etterlengtede neste generasjons konsollen, med kodenavnet Helix, forblir helt trygg og på rett spor.»

Kort sagt høres det ut som om Project Helix er noe Microsoft anser som ekstremt viktig. Og når vi snakker om Project Helix, rapporterte vi i går at det fortsatt er håp om en diskstasjon som støtter fysiske spill på konsollen, ettersom Microsoft angivelig vurderer på nytt ideen om å kun tilby nedlastbare titler.