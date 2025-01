Mason Greenwood velger Jamaica etter å ha blitt utestengt fra England

HQ

Mason Greenwood, tidligere Manchester United-spiller som ble suspendert fra klubben etter anklager om voldtektsforsøk og overfall, er nær ved å bli landslagsspiller for Jamaica. Fotballforbundet sa at Greenwood ikke lenger ville bli innkalt til det engelske landslaget, og sommeren 2024 startet han derfor papirarbeidet for å bli kvalifisert for det jamaicanske landslaget.

Selv om Greenwood ble født i West Yorkshire i England, ble faren hans født på Jamaica, noe som gjorde ham kvalifisert for begge land. Greenwood hadde allerede bestemt seg for at han ønsket å spille for England, og han spilte en gang som innbytter under en Nations League-kamp mot Island i september 2020.

Reglene sier at hvis en spiller har spilt på et landslag, skal han ikke få lov til å bytte side. FIFA har imidlertid nylig gjort reglene mindre strenge for spillere under 21 år som har spilt mindre enn fire kamper på landslaget. Ifølge medier som Manchester Evening News har Greenwood fullført det nødvendige papirarbeidet for å bytte landslag.

Hva skjedde med Mason Greenwood og voldtektsanklagene?

I januar 2022 ble Mason Greenwood anklaget av kjæresten sin for overfall og voldtektsforsøk. Manchester United suspenderte ham, Nike suspenderte forhold, og han ble til og med fjernet fra FIFA-videospillene. Ett år senere frafalt påtalemyndigheten alle anklager, med henvisning til at sentrale vitner trakk seg og nytt materiale.

På det tidspunktet var utfrysingen av Greenwood total, både fra det engelske landslaget, som stengte dørene for ham, og fra Manchester United, som lånte ham ut til Getafe og senere solgte ham til Marseille. Han er for tiden toppscorer i Ligue 1.