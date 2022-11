Mass Effect 4 viser frem nytt hintende bilde

HQ

Det har snart gått to år siden vi fikk den første traileren for spillet vi foreløpig kan kalle Mass Effect 4, og nøyaktig ett år siden Bioware ga oss et mystisk bilde med mange hint i på den såkalte N7 Day. Nå er den 7. november her igjen, så det er tid for en ny liten oppdatering om prosjektet.

Akkurat som i fjor gjøres dette i form av et konseptbilde fra Mass Effect 4. Denne gangen er det av en Mass Relay som tilsynelatende er under kontruksjon over en planet, samtidig som at det nederst nevnes noen navn vi mest sannsynlig bør merke oss.Om dette stemmer virker det som om noen er interesserte i å lage sine egne utgaver av denne velkjente teknologien, noe som uten tvil vil kunne skape konflikter. Eller har du andre teorier?