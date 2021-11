Mass Effect 4 viser mystisk bilde

HQ

Forrige desember fikk vi endelig traileren som bekreftet at Bioware er godt igang med arbeid på et nytt Mass Effect som skal gjenforene oss med en rekke kjente fjes fra Shepard-trilogien, men det har ikke vært mye nytt siden den gang. Derfor håpet mange på mer informasjon i går siden det var Mass Effect-dagen N7 Day. Det fikk vi.

Bioware har nemlig gitt oss dette bildet på Twitter.

Nå er det nok langt fra alle som kjenner hjertet slå ekstremt hardt og raskt på grunn av dette, men personlig synes jeg det faktisk er litt interessant. For eksempel er ikke jeg den eneste som synes det er fascinerende at krateret kan minne om hodet til en Geth sett forfra. Samtidig heter visst skipet SFX, noe som var kodenavnet til Mass Effect under utviklingen. Vi får også enda et glimt av det som kan se ut som de samme fire karakterene fra fjorårets trailer, så det virker helt klart som om fokuset vil være på disse. Ser du noe annet? Tror du for eksempel det kan være et hint at bokstavene X og S er røde?