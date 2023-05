Mass Effect: Andromeda fokusert på "kvantitet fremfor kvalitet", sier BioWare-veteranen.

HQ

BioWare-veteran og Mass Effect: Andromeda's direktør Mac Walters har gått nærmere inn på spillet og hvordan utviklerne ble fortalt at en "kvantitet fremfor kvalitet" tilnærming til innhold ville fungere.

I en samtale med Eurogamer sa Walters: "Vi burde sannsynligvis - i ettertid - bare ha redusert omfanget mer og utført det vi kunne for å [sikre] kvalitet. Men vi var også i en merkelig fase i bransjen der mange sa at kvantitet var kvalitet, så vi lurte oss selv internt litt på at hvis det kanskje ikke er så polert som [Mass Effect 3], er det greit - det er større og det er mer her, og det er mer å gjøre. Og vi kom til et punkt der folk sa: "Nei, det er ikke greit". Eller, i det minste, 'Det er ikke greit for din franchise'. Og det er greit, det er noe vi har lært."

Walters ønsker fortsatt at det kunne ha vært en ny sjanse for Andromeda, skjønt, som han mener det BioWare kunne ha vist fruktene av sitt arbeid mye bedre.

"Jeg skulle bare ønske vi hadde vært i stand til å gjøre en andre, fordi da ville du virkelig ha sett at polsk akkurat som vi gjorde fra [ME1] til [ME2] på den opprinnelige [trilogien]," sa han. "Sikkert, hadde vi sendt en Andromeda 2, jeg er hundre prosent sikker på at vi ville ha forbedret alle de tingene som folk ropte ut og deretter også vært i ferd med å lene seg inn i de innovative tingene som vi prøvde å gjøre også."

Ville du ha ønsket å se en Mass Effect: Andromeda 2?