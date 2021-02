Mass Effect Legendary Edition slippes i mai - viser store forbedringer

Du ser på Annonser

Da Electronic Arts og Bioware endelig bekreftet at Mass Effect-trilogien pusses opp til dagens PCer, PlayStation 4 og Xbox One i form av Mass Effect Legendary Edition fikk vi i grunn bare vite at spillene vil ha høyere bildeoppløsning, bedre bildeoppdatering og en rekke forbedringer av både figurmodeller, omgivelser og litt annet småtteri. Nå er det tid for å gå mer detaljert til verks.

EA avslører nemlig at Mass Effect Legendary Edition vil lanseres den 14. mai , og annonserer i samme slengen nærmere informasjon om hva vi kan se frem til. Hva det visuelle angår kan PS4 Pro- og Xbox One X-eiere glede seg til å spille i 4K og 60 bilder i sekundet med HDR, PC-spillere nyte trilogien på ultrabrede skjermer, mens alle plattformer generelt får bedre figurmodeller, lyssetting, skygger, teksturer, refleksjoner, noen små endringer av enkelte områder og mye mer som traileren og skjermbildene vi har fått fremhever.

Når det gjelder gameplayet vil for eksempel figurskaperen være utvidet, autolagringen skal fungere bedre, siktingen være mer følsom og naturlig, fiender og partnere være smartere, alle spill ha en dedikert nærangrep-knapp, våpenbegrensinger basert på klasser være fjernet, brukerinformasjonen på skjermen ha blitt modernisert, minispillene være færre og lettere, bosskampene gjort mer engasjerende, kontrollene være mer like på tvers av spillene og mye annet småtteri man raskt vil merke. Vi snakker altså ikke om såkalte remaker her, men oppgraderingene får trilogien helt klart til å høres mye bedre ut. Er du enig?