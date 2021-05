Mass Effect: Legendary Edition støtter 120 bilder i sekundet på Xbox Series X

Du ser på Annonser

Det er nå kun åtte dager til lanseringen av Mass Effect: Legendary Edition, og sent i går bestemte Bioware og EA at det var tid for å avsløre hva man kan forvente av de ulike konsollversjonene når det gjelder bildehastighet og oppløsning.

Konsollspillerne tilbys to grafikkmoduser, og de er Favor Quality (beskrives som "highest visual fidelity possible in exchange for a lower target framerate") og Favor Framerate (beskrives som "highest framerate possible by scaling native resolution and reducing some graphical features").

Selv om det virker som at Mass Effect: Legendary Edition presterer bra på alle format, er det verdt å påpeke at det faktisk støtter opptil 120 bilder i sekundet på Xbox Series X, som er den eneste konsollen dette støttes på. Her er en fullstendig oversikt:

PS4

Quality - Up to 30fps @ 1080p

Framerate - Up to 60fps @ 1080p

PS4 Pro

Quality - Up to 30fps @ 4K UHD

Framerate - Up to 60fps @ 1440p

PS5

Quality - Up to 60fps @ 4k UHD

Framerate - Up to 60fps @ 1440p

Xbox One

Quality - Up to 30fps @ 1080p

Framerate - Up to 60fps @ 1080p

Xbox One X/Series S

Quality - Up to 30fps @ 4K UHD

Framerate - Up to 60fps @ 1440p

Xbox Series X

Quality - Up to 60fps @ 4k UHD

Framerate - Up to 120fps @ 1440p