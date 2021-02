Mass Effect Legendary Edition vil mangle én utvidelse

Du ser på Annonser

Bioware hadde stort sett bare gode nyheter å komme med vi fikk den første skikkelige traileren og spesifikke detaljer om Mass Effect Legendary Edition i går, men nå er det tid for noe som nok vil skuffe enkelte.

I et intervju med Game Informer bekrefter Mac Walters, Mass Effect Legendary Edition sin "Game Director", at Mass Effect sin Pinnacle Station-utvidelse ikke vil være en del av remasterpakken. Grunnen er akkurat den samme som da utvidelsen ikke ble en del av PS3-utgaven, nemlig at kildekoden utviklerne hos Demiurge er korrupt. Dermed ville Bioware eventuelt ha måtte lage hele utvidelsen på nytt fra bunnen av, noe som selvsagt ville krevet mye tid og penger. Heldigvis blir i alle fall alt annet utenom denne og multiplayeren med, så da klager helt klart ikke jeg.