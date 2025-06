Mass Effect -serien kan komme til å følge handlingen i spillene

HQ

Dataspillfilmatiseringer ser ut til å være litt av en suksess i det siste, men for hver Arcane og Fallout er det alltid en Borderlands som venter i blandingen. Mass Effect fans fikk nylig hakeslepp over en plott-synopsis som antyder at vi utforsker gammelt territorium i den nye serien.

Sett av YouTuber Kala Elizabeth, synopsis lyder som følger: "I Mass Effect må kommandør Shepard, en menneskelig elitesoldat, stoppe en skurkaktig Spectre-agent, Saren, som har alliert seg med en dødelig rase av syntetisk-organiske maskiner kjent som Reapers. Shepard avdekker en enorm galaktisk konspirasjon, og de samler et mangfoldig team av romvesener og mennesker om bord på stjerneskipet Normandy. Sammen kjemper de mot tiden for å hindre Saren i å slippe løs Reapers og utslette alle avanserte sivilisasjoner."

Hvis dette er plottet for serien, ser det ut til at den i stor grad vil bruke spillene som mal. Dette kan irritere noen fans, som kanskje ikke ser sin versjon av Shepard gjenspeilet i den i serien. Men noen fans vil kanskje også ønske å se de store øyeblikkene fra den originale trilogien overført til et nytt medium.

Det er også en mulighet for at dette bare er en plassholder. Tross alt vet vi fortsatt ikke så mye om denne serien, og det er fullt mulig at Amazon vil gjøre det de gjorde med Fallout og bare fokusere på et annet sted eller en annen tid.