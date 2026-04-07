Mass Effect sitt TV-manus skrives om for å appellere til folk som ikke spiller

Vi lever i en gullalder for videospillfilmatiseringer, men TV-seriene og filmene som springer ut av favorittspillene våre, er ikke bare for de som har spilt dem tidligere. De fleste studioer ønsker å nå ut til et bredere publikum, og det er akkurat det som er planen med Amazons kommende Mass Effect -filmatisering.

Ifølge The Ankler (som oppdaget av Eurogamer) blir Mass Effect -manuskriptene angivelig skrevet om, ettersom Amazons sjef for global TV, Peter Friedlander, ønsker å lese alle manus til prosjekter under utvikling før han gir dem grønt lys. Dette har også resultert i at de omskrevne manusene angivelig er mer fokusert på et ikke-spillpublikum.

IGN hevder dette også etterlater Mass Effect -serien i noe av et limbo. Mens det virket på randen av å bli bestilt for produksjon, nå på grunn av nye manus som trengs, kan det være tilfelle at vi blir forsinket en god stund med å se Mass Effect -serien.

Det kan være at alarmklokkene ringer for fansen når de ser en serie om et videospill som tar sikte på å appellere til ikke-spillere, men vi vet ikke nøyaktig hvordan dette vil endre Mass Effect showet. Det kan være som Fallout, noen nøkkelelementer holdes skjult til den første sesongen viser seg å være en hit, eller det kan være et advarselstegn på ting som kommer.