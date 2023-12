Matthew McConaughey dukket opp på scenen under The Game Awards for å presentere det kommende actionspillet Exodus der han skal legge stemme til en av karakterene.

Spillet heter Exodus og utvikles av James Ohlen, som tidligere var sjefdesigner for Bioware, men som nå leder studioet Archetype Entertainment som lager et romeventyr for PC, PlayStation 5 og Series S/X der spillerens valg skal få enorme konsekvenser.

Du kan se den første traileren nedenfor.