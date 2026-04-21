Mass Effect TV-seriens forfatter avkrefter rykter om omskriving

Det er forståelig at den store mengden spillfilmatiseringer som kommer ut i disse dager ønsker å gjøre mer enn bare å tilfredsstille det allerede eksisterende publikummet. Streamere som Amazon Prime Video, Netflix, HBO Max og flere ønsker å utvide et nytt publikum med et show, og likevel vil ikke spillerne føle seg etterlatt. Derfor sjokkerte det flere av oss å høre at Mass Effect -serien skulle skrives om for å appellere til et publikum som ikke er gamere.

Nyheten overrasket også Daniel Casey, en manusforfatter som jobber med serien. På grunn av taushetsplikten kunne han ikke forklare situasjonen helt, men på Bluesky (takk for oppslaget, PC Gamer) avslørte han at han ikke har hørt noe om omskrivinger for et ikke-spillpublikum.

"Jeg kan ikke snakke om detaljene i det jeg skriver (jeg har signert NDA osv.) - men for hva det er verdt, tok den artikkelen av Ankler overrasket meg like mye som deg. Jeg vet ikke hvor det sitatet om "ikke-spillpublikum" kom fra eller hvem som sa det, men det har ikke blitt sagt til meg på noe tidspunkt," skrev han.

TV-serien Mass Effect har vært bekreftet en stund nå, og med den tilstanden BioWare er i for tiden, er det mulig at en god del av denne en gang så lovpriste seriens fremtid kan hvile på seriens skuldre. Hvis det klarer Fallout-nivåer av suksess, kan du være sikker på at folk vil tigge om mer Mass Effect. Men hvis den ikke klarer å skape suksess, kan det hende at Mass Effect snart går samme vei som Dragon Age.