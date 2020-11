Masse gameplay fra Twin Mirror den 5 november 2020 klokken 12:14 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette Før Life is Strange var ikke Dontnod en like godt kjent utvikler som i dag, men nettopp det spillet gjorde at de fikk global anerkjennelse, og etterfølgeren har også...

Twin Mirror utsettes til 2020 den 10 juni 2019 klokken 19:26 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Dontnod har hatt nok å henge fingrene i den siste tiden med både Vampyr, The Awesome Adventures of Captain Spirit og Life is Strange 2, så det er forståelse at de nå...