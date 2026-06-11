Masseoppsigelser hos Ubisoft: 380 ansatte berørt og to studioer lagt ned

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Vi rapporterte nylig om en artikkel i Bloomberg som antydet at det forventes store nedbemanninger hos Xbox i juli, noe som også kan føre til nedleggelse av et studio. Dessverre er de imidlertid ikke de eneste som er tvunget til å ta dette skrittet; det kriserammede Ubisoft befinner seg i samme situasjon.

Insider Gaming melder nå at opptil 380 personer forventes å miste jobben, ettersom flere Ubisoft-studioer blir tvunget til å nedbemanne. Blant de berørte er Ubisoft Barcelona, Ubisoft San Francisco og Rainbow Six: Siege-teamet – men Ubisoft Winnipeg og Ubisoft Beograd rammes hardest, da de legges ned fullstendig.

I et internt notat skriver Ubisofts ledelse:

«I løpet av de siste månedene har Ubisoft utviklet organisasjonen for å forenkle driften, redusere kostnadsgrunnlaget og styrke selskapet på lang sikt. Disse beslutningene gjenspeiler også justeringer i aktivitetsnivået etter nylige porteføljegjennomganger.»

Vi håper selvfølgelig at alle de berørte finner nye jobber så snart som mulig, og at Ubisoft faktisk kommer seg på fote igjen og blir den suksessrike giganten det en gang var.