Masseprotester i Hellas på toårsdagen for den dødelige togulykken

HQ

Hundretusener tok til gatene i Hellas på fredag for å markere toårsdagen for landets dødeligste togkatastrofe, som fant sted 28. februar 2023 (via Reuters).

Den hjerteskjærende ulykken i Tempi, som krevde 57 menneskeliv, deriblant mange studenter, fortsetter å hjemsøke nasjonen mens demonstranter samlet seg i byer fra Thessaloniki til Aten. Arbeidstakere fra alle sektorer sluttet seg til en landsomfattende streik, som stanset flyvninger og transport.

Kravet er klart: rettferdighet og ansvarlighet. Mange av demonstrantene anklaget regjeringen for å forsøke å dekke over tragedien, og pekte på de vedvarende sikkerhetsproblemene og mangelen på fremgang i den rettslige etterforskningen.

Statsminister Kyriakos Mitsotakis har lovet å forbedre jernbanesystemet og modernisere sikkerhetstiltakene, men kritikerne mener at disse løftene er for lite og for sent. Foreløpig gjenstår det å se om de pågående demonstrasjonene og parlamentsdebattene vil resultere i konkrete endringer.