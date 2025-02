Masseskyting i lagerbygning i Ohio etterlater 1 død og 5 skadde

HQ

En tragisk hendelse utspilte seg i New Albany, Ohio, tirsdag, da en skyting på et lokalt lager krevde livet til en person og etterlot fem andre skadet. New Albany Police Department sier i en rapport at politiet arresterte gjerningsmannen, identifisert som Bruce Reginald Foster III, etter å ha flyktet fra åstedet, og politiet har bekreftet at angrepet var målrettet.

Skytingen fant sted på KDC/One, en kosmetikkprodusent som ligger like nordøst for Columbus, hvor rundt 150 ansatte var til stede på det aktuelle tidspunktet. Myndighetene er fortsatt usikre på motivet, selv om det ikke er rapportert om noen tidligere disputter. Mens etterforskerne fortsetter sitt arbeid, sliter lokalsamfunnet med ettervirkningene av denne hendelsen. I kjølvannet av hendelsen har lokale ledere uttrykt sin dype sorg og understreket den følelsesmessige belastningen slik vold har på lokalsamfunn.