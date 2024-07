Massevis av fantastiske Hollywood-memorabilia skal auksjoneres bort neste måned

HQ

Det er ganske hyppige auksjoner i disse dager der memorabilia fra Hollywood-produksjoner auksjoneres bort til høystbydende. Den neste auksjonen vil bli avholdt i Los Angeles mellom 15. og 18. august, og vil by på nesten 2000 memorabilia fra en samling ikoniske franchiser og filmer.

De dyreste gjenstandene er modeller fra Alien og Batman, samt noen hatter og hjelmer fra Indiana Jones og Star Wars. USCSS Nostromo 11-Foot Principal Filming Model fra Alien forventes å gå for rundt en halv million dollar, og Screen-Matched Batmans (Michael Keaton) Batwing Six-Foot Motorized Filming Model fra filmen fra 1989 forventes å nå samme pris. Indiana Jones Screen-and-Photo-Matched Fedora fra Temple of Doom i 1984, som også ble båret av stuntutøveren Dean Ferrandini, forventes å nå samme prisnivå, i likhet med Imperial Scout Trooper "Biker Scout" Helmet fra Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi i 1983.

Noen av de andre mest kostbare tilbudene inkluderer Kate Winslets kjole fra Titanic, en fjernstyrt R2-S8-droide fra Solo: A Star Wars Story, og Stunt Necronomicon Ex-Mortis fra Evil Dead II.

Det finnes selvfølgelig mye mer å velge mellom, og alt dette kan du se selv her.

