Massevis av Warcaft, FBC: Firebreak og en ny fotballsatsing som kommer til Game Pass

Tradisjonen tro har Microsoft alltid en ny serie med spill som kommer til Game Pass-abonnementstjenesten i begynnelsen og midten av hver måned. Og nå som det er midten av juni, har de kunngjort en ny runde, og sier at de er "på en rull og har flere spill for deg å forberede nedlastingskøen din", inkludert Remedys første store flerspillerinnsats, et helt nytt fotballspill og en heftig dose Warcraft.

Her er hva du kan forvente og når (spill med * vil ikke bli lagt til Game Pass Standard ved lansering, spill med ** er allerede inkludert i andre abonnementer, men vil nå bli lagt til Xbox Standard) :



FBC: Firebreak (Cloud, PC og Xbox Series S/X) - I dag*



Crash Bandicoot 4: It's About Time (konsoll og PC) - I dag



Lost in Random: The Eternal Die (Cloud, PC og Xbox Series X|S) - I dag*



Star Trucker (Xbox Series X|S) - I dag**



Wildfrost (Xbox) - I dag**



Rematch (Cloud, PC og Xbox Series X|S) - 19. juni*



Volcano Princess (Cloud, Xbox og PC) - 24. juni*



Mot stormen (Cloud og Xbox) - 26. juni*



Warcraft I: Remastered (PC) - 26. juni*



Warcraft II: Remastered (PC) - 26. juni*



Warcraft III: Reforged (PC) - 26. juni*



Call of Duty: WWII (Xbox og PC) - 30. juni



Little Nightmares II (Cloud, Xbox og PC) - 1. juli



Rise of the Tomb Raider (Cloud, Xbox og PC) - 1. juli



Som vanlig får du også andre fordeler og bonuser, noe du kan lese mer om på Xbox Wire.

Dessverre vil seks titler også bli fjernet fra Game Pass veldig snart. Hvis du vil spille noen av disse, må du sørge for å gjøre det før 30. juni. Det er imidlertid opptil 20% avslag på dem med Game Pass-abonnementet ditt frem til da hvis du vil beholde en eller flere av dem :