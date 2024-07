Massiv ekspansjonslignende Skyrim-mod setter utgivelsesdato

HQ

Siden det fortsatt er mange år igjen til vi får se et glimt av The Elder Scrolls VI, er vi avhengige av The Elder Scrolls Online og pliktoppfyllende moddere av tidligere spill for å komme tilbake til Tamriel.

Vi vet at Fallout 4 får Fallout London-modulen på et eller annet tidspunkt, men hvis du vil ha en utvidelse-størrelse mod for Skyrim, trenger du ikke se lenger enn Lordbound. Modulen er tilsynelatende større enn Dragonborn DLC når det gjelder innhold, komplett med nye oppdrag, steder og mer for deg å utforske.

Det er også fullt stemte NPC-er for å legge til det ekstra laget av fordypning. Modulen er satt i en ny region kalt Druadach Valley, og den vil kaste deg inn i en konflikt mellom Orcs og Imperials. Du vil kunne oppleve Lordbound selv når modulen lanseres i mars 2025.