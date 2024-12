Massiv Halo-lekkasje avslører over 100 GB med innhold

HQ

En massiv lekkasje på over 100 GB med innhold fra Halo-serien har dukket opp, og viser nesten 25 år med materiale fra serien. Ifølge GamesRadar inkluderer de lekkede filene alt fra uferdige spillbygninger til en lenge tapt tredjepersonsdemo. Lekkasjen mistenkes å være et resultat av et samarbeid mellom Halo Studios og moddingteamet Digsite, som er kjent for å gjenfinne kassert eller uutgitt innhold fra spillene.

Digsite-moddingteamet, som tidligere har brukt uutgitte demoer som Halo 2 E3 2003-bygget for The Master Chief Collection, har erkjent lekkasjen i et innlegg på X. Selv om de har bekreftet at innholdet er legitimt, insisterer de på at ingen fra teamet deres med vilje har gitt ut materialet. Til tross for lekkasjen virker de ikke spesielt bekymret for at innholdet blir delt, noe som tyder på at noe av materialet stammer fra måneder eller til og med år tilbake.

Med mange år med ubrukt eller glemt materiale som nå sirkulerer på nettet, er det uklart hvordan denne lekkasjen vil påvirke Halo-fellesskapet. Gleder du deg til å utforske det tapte innholdet, eller tror du det kan ødelegge mysteriet bak disse spillene?