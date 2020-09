Massiv LEGO Baby Yoda annonsert

Du ser på Annonser

Om vi spør hva dy synes om The Child, så er sjansen stor for at du svarer med "hvem?". Og det er ikke så rart, siden absolutt ingen sier The Child, men alle elsker Baby Yoda. Ettersom LEGO har samarbeidet med Star Wars i årevis var det bare et spørsmål om tid før de annonserte en LEGO-tolkning av Star Wars-karakteren som tok verden med storm og skapte en bølge av såkalte memes.

LEGO har annonsert et sett på 1073 biter ved navn "The Child Construction Set", som er en fet Baby Yoda som kan poserer på ulike måter for at du skal kunne skape dine egne memes. Det medfølger til og med en vanlig liten LEGO-figur av samme karakter.

Kommer du til å skaffe deg dette settet?