Massiv Mario-sofabordbok for å feire 40 år med Nintendos rørlegger på vei til Kickstarter

HQ

Hvis du er fan av Nintendo og Mario spesielt (hvem er ikke det?), er det en Kickstarter -kampanje på vei som du bør holde et øye med. Det er en ganske kraftig oppdatert og utvidet versjon av fjorårets 300-siders Super Mario Collection -bok, som ble raskt utsolgt.

Forfatter Oscar Bown sier at han ønsker å feire Marios 40-årsjubileum i år, og passende nok starter kampanjen 10. mars, også kjent som Mar10-dagen. Gå hit for å registrere din interesse, så får du en påminnelse når det hele starter, slik at du er garantert å sikre deg et eksemplar og dra nytte av eventuelle early bird-tilbud.